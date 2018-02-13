Ученые объяснили, почему люди боятся пауков
Ученые, работающие на базе Калифорнийского университета, провели интересный эксперимент, в результате которого определили, что люди не случайно боятся пауков. Страх перед этими существами – защитный механизм человека.
В ходе проведения исследования ученые предложили группе студентов просмотреть стандартный графический текст, в котором время от времени мелькали картинки с изображением пауков, мух и иглы для подкожных инъекций. Отмечается, что более 70% испытуемых заметили первых существ.
Ученые отмечают, что пауки существовали на Земле еще 1,5 миллиарда лет тому назад, то есть задолго до появления человека. В то далекое время они являлись ядовитыми, за счет этого и удалось дожить до сегодняшнего дня. В ходе эволюции животные и люди выработали определенную реакцию на пауков. Несмотря на то, в наше время членистоногих не так много, в мире ежегодно несколько человек умирают от их укуса.
К слову, ученые попытались ответить на вопрос, почему некоторые люди не боятся змей и пауков. Согласно теории реинкарнации, на Земле возрождаются души не только бывших жителей Земли, но и других планет. Возможно, последние просто не знают о существования потенциальной опасности.
В ходе проведения исследования ученые предложили группе студентов просмотреть стандартный графический текст, в котором время от времени мелькали картинки с изображением пауков, мух и иглы для подкожных инъекций. Отмечается, что более 70% испытуемых заметили первых существ.
Ученые отмечают, что пауки существовали на Земле еще 1,5 миллиарда лет тому назад, то есть задолго до появления человека. В то далекое время они являлись ядовитыми, за счет этого и удалось дожить до сегодняшнего дня. В ходе эволюции животные и люди выработали определенную реакцию на пауков. Несмотря на то, в наше время членистоногих не так много, в мире ежегодно несколько человек умирают от их укуса.
К слову, ученые попытались ответить на вопрос, почему некоторые люди не боятся змей и пауков. Согласно теории реинкарнации, на Земле возрождаются души не только бывших жителей Земли, но и других планет. Возможно, последние просто не знают о существования потенциальной опасности.
Автор: Валерия Орлова