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В 2023 году США планируют отправить пилотируемую капсулу на орбиту Луны
Космический корабль многократного пользования Orion с наличием экипажа на борту совершит свой первый вокруг-орбитальный полет на Луну уже к 2023 году. Данная информация была объявлена 12 февраля Белым домом, потому как федеральный бюджет Соединенных Штатов в 2019 финансовом году намерен потратиться на проект.

В 2023 году США планируют отправить пилотируемую капсулу на орбиту Луны


В документе говорится, что на постройку корабля Orion и строительство тяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) для отправки корабля в открытый космос в 2019 году планируется потратить 3,7 млрд. долларов. В Конгресс США на рассмотрение был отправлен запрос, в котором говорится о тестовом запуске управляемого пилотом полета на Луну в 2023 году.

Orion создает корпорация Lockheed Martin, а ракеты-носитель SLS – Boeing. Первый полет беспилотного корабля Orion был в декабре 2014 года.

В проекте также идет речь о том, что NASA намерена заключить партнерские отношения с частными организациями и в будущем запустить на орбиту Луны некоторое количество посадочных модулей. Администрация Белого дома считает, что этот проект даст доступ к проведению космических исследований и путешествий, а также возможность вывести экономику Соединенных Штатов на просторы космоса.

Еще в запросе NASA в приоритете говорится о будущей необходимости средств в 50 млн долларов для запуска автоматической станции на Марс, чтобы добыть пробы грунта. Корабль на «Красную планету» планируется отправить, вероятно, к 2020 году. Помимо этого, планируется продолжение создания сверхзвукового самолета (X-plane), первый запуск которого состоится в 2021 году. И в завершении проекта говорится о будущей поддержке программ частных американских холдингов, относительно отправки в 2022 году «космического буксира».

Автор: Богданова Ярослава
Сегодня, 11:43
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