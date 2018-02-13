Анастасия Квитко поделилась снимком в платье с глубоким декольте
Анастасия Квитко продемонстрировала поклонникам пышную грудь, разместив в Instagram снимок, на котором предстала в откровенном наряде. Модель надела длинное платье с глубоким декольте, обнажив значительную часть бюста.
На фото Анастасия Квитко позирует перед объективами камер с распущенными волосами, её взгляд многозначительно направлен вдаль. Помимо декольте почти до пупка, снизу на платье имеется разрез, обнажающий ногу модели. Фолловеры расхвалили звезду Instagram за красоту и чувство эстетики, написав в комментариях множество восторженных отзывов.
Ранее Анастасия Квитко поделилась с поклонниками снимком в ярко-красном купальнике.
На фото Анастасия Квитко позирует перед объективами камер с распущенными волосами, её взгляд многозначительно направлен вдаль. Помимо декольте почти до пупка, снизу на платье имеется разрез, обнажающий ногу модели. Фолловеры расхвалили звезду Instagram за красоту и чувство эстетики, написав в комментариях множество восторженных отзывов.
Ранее Анастасия Квитко поделилась с поклонниками снимком в ярко-красном купальнике.
Автор: Воробьева Алина