В Подмосковье таксист зарезал бывшую жену, а после попал в смертельное ДТП
В Подмосковье таксист избил свою бывшую супругу с помощью разводного ключа и несколько раз ударил женщину ножом. Оставив потерпевшую без сознания, злоумышленник уехал, после чего попал в смертельное ДТП.
Инцидент был зафиксирован дома у бывшей жены. Избитая женщина лежала на кухне, ее обнаружила дочь, которая вызвала сотрудников полиции. Впоследствии потерпевшая скончалась.
Место преступления мужчина покинул на своем автомобиле марки Volkswagen. Во время осуществления движения по трассе М-3 в Калужской области транспортное средство вылетело на встречку, где произошло столкновение с большегрузом Volvo. В результате аварии таксист скончался на месте.
Инцидент был зафиксирован дома у бывшей жены. Избитая женщина лежала на кухне, ее обнаружила дочь, которая вызвала сотрудников полиции. Впоследствии потерпевшая скончалась.
Место преступления мужчина покинул на своем автомобиле марки Volkswagen. Во время осуществления движения по трассе М-3 в Калужской области транспортное средство вылетело на встречку, где произошло столкновение с большегрузом Volvo. В результате аварии таксист скончался на месте.
Автор: Валерия Орлова