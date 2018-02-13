В Ярославле потерял сознание водитель троллейбуса во время движения
На территории Ярославля зафиксировали ДТП, произошедшее вследствие того, что водителю стало плохо во время движения. Мужчина потерял сознание, когда транспортное средство проезжало вблизи автовокзала.
Местные массмедиа сообщают, что в результате потери сознания водителя троллейбус оказался неуправляемым. Вслед за эти машина перекрыла все полосы движения в одном направлении. Ситуацию удалось спасти мужчине, находившемуся за рулём следующего за первым троллейбуса, он сел за руль и развернул машину, установив её продольно, на одной полосе. Потерявшего сознание водителя попавшего в дорожную аварию троллейбуса, перенесли в салон. Вслед за этим была оперативно вызвана бригада скорой помощи.
ДТП произошло на Московском проспекте, из пассажиров никто не пострадал. Согласно предварительным данным, у водителя, предположительно, произошел инсульт, он госпитализирован.
Местные массмедиа сообщают, что в результате потери сознания водителя троллейбус оказался неуправляемым. Вслед за эти машина перекрыла все полосы движения в одном направлении. Ситуацию удалось спасти мужчине, находившемуся за рулём следующего за первым троллейбуса, он сел за руль и развернул машину, установив её продольно, на одной полосе. Потерявшего сознание водителя попавшего в дорожную аварию троллейбуса, перенесли в салон. Вслед за этим была оперативно вызвана бригада скорой помощи.
ДТП произошло на Московском проспекте, из пассажиров никто не пострадал. Согласно предварительным данным, у водителя, предположительно, произошел инсульт, он госпитализирован.
Автор: Семен Зайцев