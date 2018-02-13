Компания Boston Dynamics продемонстрировала способного открывать двери робота
Инженеры компании Boston Dynamics, которая прославилась интересными разработками в области робототехники, создали новую модель, которая способна открывать двери. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале разработчиков.
В видеоролике два идентичных робота, но один с манипулятором, пытаются пройти через закрытую дверь. Один из них просит второго открыть проход, модель, имеющая «руку», изящно поворачивают ручку и, придерживая вторую половину дверей, пропускает первого, и они уходят.
Boston Dynamics – создатель большого количества интересных моделей роботов для различных сфер деятельности, например, они создали «мула», который должен носить вещи солдат, сопровождая их при дальних марш-бросках. Ранее компания принадлежала поисковому гиганту Google, но в прошлом году их выкупила японская фирма SoftBank. Пока ни одна модель не дошла до серийного производства.
В видеоролике два идентичных робота, но один с манипулятором, пытаются пройти через закрытую дверь. Один из них просит второго открыть проход, модель, имеющая «руку», изящно поворачивают ручку и, придерживая вторую половину дверей, пропускает первого, и они уходят.
Boston Dynamics – создатель большого количества интересных моделей роботов для различных сфер деятельности, например, они создали «мула», который должен носить вещи солдат, сопровождая их при дальних марш-бросках. Ранее компания принадлежала поисковому гиганту Google, но в прошлом году их выкупила японская фирма SoftBank. Пока ни одна модель не дошла до серийного производства.
Автор: Северов Андрей