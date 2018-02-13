Ученые впервые вырастили функционирующие почки из стволовых клеток
Ученым удалось впервые создать ткань человеческой почки внутри живого организма. Сообщается, что она способна производить мочу. Материалы исследования обнародованы в журнале Stem Cell Reports.
Почечные клубочки представляют собой микроскопические составные части органа. Ученые получили их из стволовых эмбриональных клеток, выращенных в лаборатории в пробирках, в которых находилась культура молекул, способствующих развитию почек. Полученное вещество исследователи совместили с гелеподобной субстанцией, выполняющей роль натуральной соединительной ткани. После этого раствор был введен под кожу мыши.
Спустя три месяца при осмотре ткани специалисты увидели нефроны представляющие собой функциональные единицы почек. Также внутри грызунов развились капилляры.
Однако новосозданные почки не обладают большой артерией, а без нее невозможно полноценное функционирование органа. В связи с этим ученые тесно сотрудничают с хирургами, чтобы установить ее. В этом помогает вещество Декстран.
Исследователям предстоит выполнить огромный объём работы, но не исключается, что в скором будущем в человеческом теле можно будет выращивать новые органы на замену старым.
Почечные клубочки представляют собой микроскопические составные части органа. Ученые получили их из стволовых эмбриональных клеток, выращенных в лаборатории в пробирках, в которых находилась культура молекул, способствующих развитию почек. Полученное вещество исследователи совместили с гелеподобной субстанцией, выполняющей роль натуральной соединительной ткани. После этого раствор был введен под кожу мыши.
Спустя три месяца при осмотре ткани специалисты увидели нефроны представляющие собой функциональные единицы почек. Также внутри грызунов развились капилляры.
Однако новосозданные почки не обладают большой артерией, а без нее невозможно полноценное функционирование органа. В связи с этим ученые тесно сотрудничают с хирургами, чтобы установить ее. В этом помогает вещество Декстран.
Исследователям предстоит выполнить огромный объём работы, но не исключается, что в скором будущем в человеческом теле можно будет выращивать новые органы на замену старым.
Автор: Валерия Орлова