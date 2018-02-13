Сергей Соседов рассказал, что его первой любовью был мальчик-скрипач
Известный музыкальный критик Сергей Соседов принял участие в программе «Секрет на миллион», в ходе которой рассказал, что его первой любовью был мальчик-скрипач. Чувства к нему он начал испытывать в 14-летнем возрасте. Уже тогда будущая знаменитость понял, что его не тянет к представительницам слабого пола.
Первая любовь пришла к Соседову, когда он учился в музыкальной школе. В прямом эфире критик не постеснялся рассказать Лере Кудрявцевой и всем телезрителям о сексуальной ориентации. Со слезами на глазах Соседов рассказал, что последние 30 лет живет вместе со своей мамой в двухкомнатной квартире. Также он подчеркнул, что в старости боится остаться один и в нищите.
В рамках шоу «Акула пера», которые было популярно в 90-е годы, шоумена спросили, есть ли у него девушка. На этот вопрос Соседов ответил, что встречается с парнем. Тогда в зале наступила полная тишина, поскольку все присутствующие были ошарашены такой информацией.
Несмотря на свою нетрадиционную сексуальную ориентацию, Соседов признался, что у него был половой акт с женщиной. Партнершей выступила его подруга. Также музыкальный критик рассказал, что хотел бы иметь семью и ребенка.
Первая любовь пришла к Соседову, когда он учился в музыкальной школе. В прямом эфире критик не постеснялся рассказать Лере Кудрявцевой и всем телезрителям о сексуальной ориентации. Со слезами на глазах Соседов рассказал, что последние 30 лет живет вместе со своей мамой в двухкомнатной квартире. Также он подчеркнул, что в старости боится остаться один и в нищите.
В рамках шоу «Акула пера», которые было популярно в 90-е годы, шоумена спросили, есть ли у него девушка. На этот вопрос Соседов ответил, что встречается с парнем. Тогда в зале наступила полная тишина, поскольку все присутствующие были ошарашены такой информацией.
Несмотря на свою нетрадиционную сексуальную ориентацию, Соседов признался, что у него был половой акт с женщиной. Партнершей выступила его подруга. Также музыкальный критик рассказал, что хотел бы иметь семью и ребенка.
Автор: Валерия Орлова