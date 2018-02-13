Новая консоль Xbox One S в России будет продаваться с шутером
Разработчики Microsoft выпустят новую серию приставок Xbox с игрой в подарок. Консоль имеет название Xbox One S с емкостью памяти в один терабайт.
В комплект также войдет знаменитый онлайн-шутер 2017 года PlayerUnknown's Battlegrounds, поднявший фурор в Китае. Данная игра на приставке будет доступна в бета версии.
Официальная продажа в России вышедшей консоли начнется с марта 2018 года, а его предположительная цена в розничной продаже будет 23 990 рублей.
В комплект также войдет знаменитый онлайн-шутер 2017 года PlayerUnknown's Battlegrounds, поднявший фурор в Китае. Данная игра на приставке будет доступна в бета версии.
Официальная продажа в России вышедшей консоли начнется с марта 2018 года, а его предположительная цена в розничной продаже будет 23 990 рублей.
Автор: Богданова Ярослава