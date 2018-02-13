В Ярославской области граждан ошибочно предупредили о радиационной угрозе
В Ярославской области вследствие допущенной ошибки жителей предупредили об угрозе радиации. Вслед за этим пресс-представитель ГУ МЧС по региону сообщил в СМИ о допущенной оплошности.
Ранее по местным телеканалам и радио «Маяк» граждан, проживающих на территории российского региона, оповестили об угрозе радиационного заражения. Михаил Зверев, официальный представитель ГУ МЧС по Ярославской области, сообщил в массмедиа, что утром 13 февраля было допущено ошибочное сообщение. Это произошло из-за имевшего место технического сбоя компьютерной программы, она используется при оповещениях населения в случае наступления чрезвычайных ситуаций.
Согласно данным МЧС, радиационный фон в регионе находится в пределах нормы. Особо отмечено, что в информационных сообщениях, на которые ссылается Зверев, упоминалось о повышенном уровне радиации. Жителям региона также предлагалось запастись водой и тщательно загерметизировать жилые помещения.
Ранее по местным телеканалам и радио «Маяк» граждан, проживающих на территории российского региона, оповестили об угрозе радиационного заражения. Михаил Зверев, официальный представитель ГУ МЧС по Ярославской области, сообщил в массмедиа, что утром 13 февраля было допущено ошибочное сообщение. Это произошло из-за имевшего место технического сбоя компьютерной программы, она используется при оповещениях населения в случае наступления чрезвычайных ситуаций.
Согласно данным МЧС, радиационный фон в регионе находится в пределах нормы. Особо отмечено, что в информационных сообщениях, на которые ссылается Зверев, упоминалось о повышенном уровне радиации. Жителям региона также предлагалось запастись водой и тщательно загерметизировать жилые помещения.
Автор: Семен Зайцев