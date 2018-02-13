Элизабет Хёрли сфотографировалась в бикини, стоя на руках
Известная британская актриса Элизабет Хёрли в 52 года продемонстрировала свою идеальную форму. В ее профиле в социальной сети Instagram появилось фото, на котором знаменитость запечатлена в стояке на руках, одетой в крошечное бикини розового цвета.
За день публикация Хёрли собрала свыше 46 тысяч отметок «мне нравится». На фото актриса предстала в купальнике из собственной линии одежды. Тело артистки является стройным и подтянутым. К слову, Хёрли рассказала, как ей удается сохранять формы. Ежедневно актриса гуляет не менее 30 минут в день, занимается пилатесом и йогой.
Пользователи отметили, что Хёрли выглядит просто сногсшибательно для своего возраста.
За день публикация Хёрли собрала свыше 46 тысяч отметок «мне нравится». На фото актриса предстала в купальнике из собственной линии одежды. Тело артистки является стройным и подтянутым. К слову, Хёрли рассказала, как ей удается сохранять формы. Ежедневно актриса гуляет не менее 30 минут в день, занимается пилатесом и йогой.
Пользователи отметили, что Хёрли выглядит просто сногсшибательно для своего возраста.
Автор: Валерия Орлова