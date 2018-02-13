Виктория Романец снялась обнаженной в фотосессии с цветами
Бывшая участница скандального телешоу «Дом-2» Виктория Романец приняла участие в интимном фотосете, на снимках которого звезда предстала обнаженной. В качестве белья она использует яркие цветы.
Бывшая участница комментирует фотографии, как желание скорейшего наступления весны и появления большого букета тюльпанов.
Мейкапом знаменитости для данной фотосъемки занималась @dobrayanya_makeup. Саму же фотосессию провела @tatuana_kucheruk_.
Но большей интригой для зрителей остается кризис в отношениях Виктории Ромнец и ее мужа Антона Гусева объявивших двумя неделями раннее о расторжении их брака. Но вопрос о разводе встал на второй план, когда звезда решила сняться в серии фото с цветами.
Бывшая участница комментирует фотографии, как желание скорейшего наступления весны и появления большого букета тюльпанов.
Мейкапом знаменитости для данной фотосъемки занималась @dobrayanya_makeup. Саму же фотосессию провела @tatuana_kucheruk_.
Но большей интригой для зрителей остается кризис в отношениях Виктории Ромнец и ее мужа Антона Гусева объявивших двумя неделями раннее о расторжении их брака. Но вопрос о разводе встал на второй план, когда звезда решила сняться в серии фото с цветами.
Автор: Богданова Ярослава