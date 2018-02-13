Ученые нашли в безнадежно больных пациентах лекарство от рака
Ученые выявили у неизлечимо больных пациентов новое лекарство от рака. Улучшать состояние планируют благодаря хорее Хантингтона.
Специалисты из Северо-Западного университета в США установили, что люди, болеющие хореей Хантингтона, на 80% имеют меньший риск относительно возникновения у них рака. Онкологически активные клетки становятся крайне чувствительны к дефектной форме белка хантингтина, он вызывает отмирание нервных клеточных структур. Выявленную особенность можно использовать для предотвращения возникновения раковых заболеваний.
Специалисты отмечают, что хорея признаётся как генетическое заболевание нервной системы. Она вызывается умножением триплета нуклеотидов CAG в гене HTT, он кодирует хантингтин.
Специалисты из Северо-Западного университета в США установили, что люди, болеющие хореей Хантингтона, на 80% имеют меньший риск относительно возникновения у них рака. Онкологически активные клетки становятся крайне чувствительны к дефектной форме белка хантингтина, он вызывает отмирание нервных клеточных структур. Выявленную особенность можно использовать для предотвращения возникновения раковых заболеваний.
Специалисты отмечают, что хорея признаётся как генетическое заболевание нервной системы. Она вызывается умножением триплета нуклеотидов CAG в гене HTT, он кодирует хантингтин.
Автор: Семен Зайцев