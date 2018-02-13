В Сети рассекретили интерьер нового электромобиля Great Wall ORA iQ5
Китайские автомобильные издания запестрели шпионскими фотографиями интерьера нового электромобиля Great Wall ORA iQ5. Салон оказался рассекреченным за 2 месяца до официальной премьеры новинки, которая запланирована на апрель, местом выбран Пекинский автосалон.
Китайский концерн Great Wall создал суббренд Ora специально для реализации электромобилей. Электролифтбек Ora iQ5 является первой моделью нового бренда. Экспертов удивило, что центральная консоль iQ5 не имеет привычного огромного сенсорного дисплея – там расположены лишь цифровая панель приборов и небольшой экран в центре. Судя по фото, салон электромобиля оборудован кожаными креслами, электронным ручным тормозом, системой бесключного запуска мотора.
Great Wall ORA iQ5 получил электродвигатель BorgWarner на 160 л/с. Скоростной максимум новинки – 150 км/ч. Габариты электромобиля составляют 4,4x1,7x1,6 м, колёсная база – 2,6 м, масса – 1,4 тыс. кг.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о появившемся в китайских дилерских центрах новом 169-сильном Haval H6 Coupe.
Китайский концерн Great Wall создал суббренд Ora специально для реализации электромобилей. Электролифтбек Ora iQ5 является первой моделью нового бренда. Экспертов удивило, что центральная консоль iQ5 не имеет привычного огромного сенсорного дисплея – там расположены лишь цифровая панель приборов и небольшой экран в центре. Судя по фото, салон электромобиля оборудован кожаными креслами, электронным ручным тормозом, системой бесключного запуска мотора.
Great Wall ORA iQ5 получил электродвигатель BorgWarner на 160 л/с. Скоростной максимум новинки – 150 км/ч. Габариты электромобиля составляют 4,4x1,7x1,6 м, колёсная база – 2,6 м, масса – 1,4 тыс. кг.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о появившемся в китайских дилерских центрах новом 169-сильном Haval H6 Coupe.
Автор: Воробьева Алина