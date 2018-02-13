Составлен Топ-10 самых красивых кёрлингисток Олимпиады-2018
Эксперты составили ТОП-10 самых красивых керлингисток Олимпиады 2018 года. Он был создан на фоне того, что британские СМИ назвали пару спортсменов из России Александра Брызгаловой и Александра Крушельницкого секретными агентами.
Первую строчку рейтинга заняла россиянка Анастасия Брызгалова. Ее можно смело назвать самой красивой керлингистской. На втором месте оказалась также уроженка России Виктория Моисеева. Тройку лидером замкнула Галина Асенькина из РФ.
По словам экспертов, на четвертом месте находится россиянка Ульяна Васильева, пятая строчка рейтинга досталась японке Мари Мотоханси.
В ТОП-10 также вошли шведки Сара Макманус и София Мабертс, канадка Лиза Уигл, керлингистка из Финляднии Оона Каутсе и американка Табита Питерсон.
Первую строчку рейтинга заняла россиянка Анастасия Брызгалова. Ее можно смело назвать самой красивой керлингистской. На втором месте оказалась также уроженка России Виктория Моисеева. Тройку лидером замкнула Галина Асенькина из РФ.
По словам экспертов, на четвертом месте находится россиянка Ульяна Васильева, пятая строчка рейтинга досталась японке Мари Мотоханси.
В ТОП-10 также вошли шведки Сара Макманус и София Мабертс, канадка Лиза Уигл, керлингистка из Финляднии Оона Каутсе и американка Табита Питерсон.
Автор: Валерия Орлова