Facebook открывает социальное приложение VR для групп
Компания Facebook разработала приложение Spaces, которое позволит людям общаться в группах в виртуальной реальности. Им уже можно воспользоваться на просторах социальной сети.
Facebook Spaces - это уже не просто место для общения с друзьями и семьей. Его также можно использовать для формирования связей с людьми в группах.
По имеющимся данным, присоединиться к VR Space разрешается с помощью группы из четырёх человек. Предлагается обсуждать общие темы и интересы в условиях виртуальной реальности.
Приложение Social VR позволит проводить тренировочные занятия вместе с помощью реквизитов VR, если члены группы увлекаются, например, музыкой или танцами. У пользователей появляется возможность смотреть видео вместе или просто общаться, узнавая друг друга на более глубоком уровне в среде VR.
Открыв Spaces to Groups, Facebook усилил социальный аспект приложения, поскольку это также означает, что пользователь может оказаться в одной среде VR с людьми, которых он не знает.
Facebook Spaces - это уже не просто место для общения с друзьями и семьей. Его также можно использовать для формирования связей с людьми в группах.
По имеющимся данным, присоединиться к VR Space разрешается с помощью группы из четырёх человек. Предлагается обсуждать общие темы и интересы в условиях виртуальной реальности.
Приложение Social VR позволит проводить тренировочные занятия вместе с помощью реквизитов VR, если члены группы увлекаются, например, музыкой или танцами. У пользователей появляется возможность смотреть видео вместе или просто общаться, узнавая друг друга на более глубоком уровне в среде VR.
Открыв Spaces to Groups, Facebook усилил социальный аспект приложения, поскольку это также означает, что пользователь может оказаться в одной среде VR с людьми, которых он не знает.
Автор: Валерия Орлова