В Красноярске на интернет-аукционе продают электрокар Tesla цвета снегиря
В Красноярске на одном из интернет-аукционов разместили объявление о продаже Tesla Model S 75D, электромобиль имеет цвет снегиря. При этом указывается стоимость лота, предложение актуально до 26 февраля.
Жителям региона предложили приобрести престижный электромобиль с пробегом, его стоимость находится на уровне 10,5 млн рублей. Текст размещен на сайте Au.ru, объявление зарегистрировано 2 февраля. В качестве гарантии владелец транспортного средства предлагает 10 лет бесплатного технического обслуживания электрокара, наряду с безвозмездной электрозаправкой. Основным преимуществом седана является наличие функции «Автопилот». Программа отслеживает дорожную обстановку, в случае возникновения аварийных ситуаций функцию управления берёт на себя бортовой компьютер, обеспечивая безопасность водителя и пассажиров.
Особо отмечено, что на протяжении всего срока заявки не нашлось ни одного покупателя. Электромобили на территории Красноярского края, отмечают эксперты, не пользуются популярностью, в регионе эксплуатируются три электрокара.
Жителям региона предложили приобрести престижный электромобиль с пробегом, его стоимость находится на уровне 10,5 млн рублей. Текст размещен на сайте Au.ru, объявление зарегистрировано 2 февраля. В качестве гарантии владелец транспортного средства предлагает 10 лет бесплатного технического обслуживания электрокара, наряду с безвозмездной электрозаправкой. Основным преимуществом седана является наличие функции «Автопилот». Программа отслеживает дорожную обстановку, в случае возникновения аварийных ситуаций функцию управления берёт на себя бортовой компьютер, обеспечивая безопасность водителя и пассажиров.
Особо отмечено, что на протяжении всего срока заявки не нашлось ни одного покупателя. Электромобили на территории Красноярского края, отмечают эксперты, не пользуются популярностью, в регионе эксплуатируются три электрокара.
Автор: Семен Зайцев