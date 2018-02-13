В Сети обсуждают оптическую иллюзию, меняющую восприятие цвета на долгое время
В Сети появилась интересная оптическая иллюзия, способная продолжать свой эффект на более длительный промежуток времени, нежели 2 минуты. Как утверждают ученые, такое действие связано с эффектом McCollough, позволяющим видеть черно-белые полосы в других цветах.
Чтобы понять принцип действия иллюзии, нужно изначально посмотреть на изображение с цветными полосами, а после на картинку с черными и белыми. Спустя несколько секунд второе изображение будет иметь розоватый оттенок.
На определенное число людей иллюзия подействовала так сильно, что на протяжении еще трех месяцев черный и белый цвета им казались, как красный и зеленый.
Чтобы понять принцип действия иллюзии, нужно изначально посмотреть на изображение с цветными полосами, а после на картинку с черными и белыми. Спустя несколько секунд второе изображение будет иметь розоватый оттенок.
На определенное число людей иллюзия подействовала так сильно, что на протяжении еще трех месяцев черный и белый цвета им казались, как красный и зеленый.
Автор: Богданова Ярослава