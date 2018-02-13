В Калужской области мужчина грозил гранатами взорвать полицейский участок
В Калужской области мужчина угрожал взорвать полицейский участок с помощью гранат. Инцидент произошел в феврале нынешнего года. Соответствующий звонок поступил в дежурную часть отдела МВД РФ «Юхновский».
Злоумышленник сообщил сотрудникам полиции, что в здании, где они работают, спрятал три гранаты. Те незамедлительно начали проводить эвакуацию и проверку территории, но в результате ничего не нашли.
Мужчину сотрудники правоохранительных органов разыскали быстро, его сразу задержали и заключили под стражу. Злоумышленником оказался ранее судимый житель Юхновского района. По словам полиции, он сделал звонок с целью дестабилизации деятельности органов власти.
В отношении дебошира сотрудники правоохранительных органов инициировали уголовное делопроизводство в соответствии с частью 3 статьи 207 УК РФ. За содеянное ему грозит 8 лет тюрьмы.
Злоумышленник сообщил сотрудникам полиции, что в здании, где они работают, спрятал три гранаты. Те незамедлительно начали проводить эвакуацию и проверку территории, но в результате ничего не нашли.
Мужчину сотрудники правоохранительных органов разыскали быстро, его сразу задержали и заключили под стражу. Злоумышленником оказался ранее судимый житель Юхновского района. По словам полиции, он сделал звонок с целью дестабилизации деятельности органов власти.
В отношении дебошира сотрудники правоохранительных органов инициировали уголовное делопроизводство в соответствии с частью 3 статьи 207 УК РФ. За содеянное ему грозит 8 лет тюрьмы.
Автор: Валерия Орлова