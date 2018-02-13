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Ученые советуют бабушкам и дедушкам не навязывать методы воспитания современных детей
Ученые советуют бабушкам и дедушкам не навязывать своим детям методы воспитания внуков. Современные реалии не соответствуют менталитету старших поколений, что будет вредно сказываться для дальнейшего развития современного ребенка.

Ученые советуют бабушкам и дедушкам не навязывать методы воспитания современных детей


В нынешнем мире участились случаи конфликта разных поколений, когда дело касается воспитания внуков. Ребенку очень вредит и вводит в ступор, когда родители учат его одному, а более старшие дедушка и бабушка прививают совершенно иные установки. К тому же, это приводит к ссорам между родственниками, которые видит ребенок и такую обстановку в семье нельзя назвать здоровой. При воспитании ориентиром должно служить настоящее время, считают американские ученые.

Как пример они приводят отношение разных поколений к кормлению грудью, которое неоднократно менялось в 20 веке. Также конфликты могут касаться различных игр, пеленания, кормления, раннего развития и огромного количества других аспектов. Особенно остро встала проблема различных мобильных устройств: смартфонов, планшетов. Специалисты до сих пор спорят, какие качества преобладают при использовании их ребенком. К положительным относятся развивающие игры, которые повышают уровень интеллекта. Также не нужно забывать, что ребенок без подобных устройств и умений ими пользоваться вызовет отчуждение от него сверстников. С другой стороны, долгое просиживание за смартфоном вызывает нарушения опорно-двигательного аппарата и ухудшает качество зрения. Бабушки и дедушки мало что в этом понимают, поэтому должны доверить воспитание внуков своим детям.

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 13:21
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