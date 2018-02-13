Алена Водонаева из-за болезни не выходит из дома
Экс-участница скандального телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева заболела после возвращения в Москву с острова Бали. В связи с этим знаменитость долгое время лечится и не выходит из дома. Однако молодая мама и примерная жена не сидит просто так, а решила приготовить сыну и вкусные блины в честь Масленицы.
После возвращения в холодную Москву Водонаева посетила только три съёмки, которые были запланированы довольно давно. За другую работу теледива пока не берется, она активно лечится и старается никого не заразить. Водонаева не знает, поразил ее какой-то вирус или же это просто банальная акклиматизация.
По словам звезды «Дома-2», заболел даже ее муж, который отличается крепким здоровьем. Водонаева посоветовала пользователям ограничиться походами в места, где наблюдается огромное скопление людей.
В своем посте знаменитость рассказала и о приготовлении блинов. Это блюдо она обожает с детства. По ее словам, самые вкусны блины готовит мама Алены Водонаевой, сама же теледива делает их по аналогичному рецепту. Из-за огромной калорийности это блюдо редко появляется на столе, но по случаю Масленицы несколько штук съела и знаменитость, которая тщательно следит за своей фигурой.
После возвращения в холодную Москву Водонаева посетила только три съёмки, которые были запланированы довольно давно. За другую работу теледива пока не берется, она активно лечится и старается никого не заразить. Водонаева не знает, поразил ее какой-то вирус или же это просто банальная акклиматизация.
По словам звезды «Дома-2», заболел даже ее муж, который отличается крепким здоровьем. Водонаева посоветовала пользователям ограничиться походами в места, где наблюдается огромное скопление людей.
В своем посте знаменитость рассказала и о приготовлении блинов. Это блюдо она обожает с детства. По ее словам, самые вкусны блины готовит мама Алены Водонаевой, сама же теледива делает их по аналогичному рецепту. Из-за огромной калорийности это блюдо редко появляется на столе, но по случаю Масленицы несколько штук съела и знаменитость, которая тщательно следит за своей фигурой.
Автор: Валерия Орлова