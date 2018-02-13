Лётчик-испытатель Магомед Толбоев назвал «убийцами» пилотов Ан-148
Летчик-испытатель Магомед Толбоев, герой России, очень эмоционально высказался о крушении Ан-148 в Подмсоковье. Он назвал пилотов борта «убийцами» и возмутился работой Росавиации, которая, по его мнению, загубила подготовку летчиков.
Тобоеву трудно говорить это, но причиной крушения воздушного судна является неподготовленный экипаж. Почему произошла трагедия, необходимо спросить у Росавиации. По словам летчика-испытателя, в случае внештатной ситуации пилоты допустили очень много ошибок. Именно из-за человеческого фактора и произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 71 человека.
Пассажирский самолет в Раменском районе Московской области разбился в прошедшее воскресенье, 11 февраля. В момент инцидента на борту судна пребывали 65 человек и 6 членов экипажа. Лайнер, направляющийся в Орск, рухнул спустя несколько минут после старта из «Домодедово».
Самолет состоял на балансе перевозчика «Саратовские авиалинии», до этого им владела компания «Россия», которая, как сообщалось ранее, знала о неполадках. По факту случившегося инициировано уголовное дело.
Тобоеву трудно говорить это, но причиной крушения воздушного судна является неподготовленный экипаж. Почему произошла трагедия, необходимо спросить у Росавиации. По словам летчика-испытателя, в случае внештатной ситуации пилоты допустили очень много ошибок. Именно из-за человеческого фактора и произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 71 человека.
Пассажирский самолет в Раменском районе Московской области разбился в прошедшее воскресенье, 11 февраля. В момент инцидента на борту судна пребывали 65 человек и 6 членов экипажа. Лайнер, направляющийся в Орск, рухнул спустя несколько минут после старта из «Домодедово».
Самолет состоял на балансе перевозчика «Саратовские авиалинии», до этого им владела компания «Россия», которая, как сообщалось ранее, знала о неполадках. По факту случившегося инициировано уголовное дело.
Автор: Валерия Орлова