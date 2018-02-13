СКР ищет лиц, пострадавших от серийного маньяка из парка Победы в Екатеринбурге
В Екатеринбурге региональное СУ СКР разыскивает жертв, которые могли пострадать ранее вследствие действий серийного маньяка. Речь идёт о 36-летнем мужчине, он обвиняется в уголовно наказуемых деяниях тяжкого и особо тяжкого характера.
Преступления были совершены на территории города 10 лет назад. После убийства, вызвавшего широкий общественный резонанс, следствие начало уголовное расследование. Обвиняемый может быть причастен к иным преступлениям сексуального характера, они имели место, предположительно, в период с 2004 по 2008 годы.
Особо отмечено, что нападения злоумышленника могли совершаться в Орджоникидзевском районе города, включая территорию парка Победы. Подозреваемый был задержан в 2017 году после преступления, совершенного в Верхней Пышме, он напал на женщину.
Преступления были совершены на территории города 10 лет назад. После убийства, вызвавшего широкий общественный резонанс, следствие начало уголовное расследование. Обвиняемый может быть причастен к иным преступлениям сексуального характера, они имели место, предположительно, в период с 2004 по 2008 годы.
Особо отмечено, что нападения злоумышленника могли совершаться в Орджоникидзевском районе города, включая территорию парка Победы. Подозреваемый был задержан в 2017 году после преступления, совершенного в Верхней Пышме, он напал на женщину.
Автор: Семен Зайцев