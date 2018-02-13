Стала известна самая популярная модель Subaru
Российское представительство компании Subaru рассказало о результатах продаж производителя по итогам января нынешнего года. Всего в минувшем месяце дилерам удалось реализовать 618 новых транспортных средств, а это на 104% больше, чем в предыдущем отчетном периоде.
Самой популярной моделью марки стал внедорожник Forester. В частности, в январе 2018 году на территории РФ продали 375 таких машин (+55,6%). На втором месте оказался Subaru XV с показателем 133 кроссовера. Тройку лидеров замкнул вседорожный универсал Subaru Outback с результатом 106 штук.
В января три человека в России остановили свой выбор на спорткаре WRX. Модель с индексом STI обрела только одного хозяина. Отмечается, что «четырёхдверки» снова начали продаваться на рынке РФ только в конце прошлого года.
Что касается Subaru Forester, то в России модель доступна в полноприводном варианте с 2,5-литровым двигателем, способным выдавать 171 лошадиную силу. Также можно приобрести вариацию с силовым агрегатом на 241 л.с. В качестве трансмиссии предлагается шестидиапазонная «механика». Стоимость автомобили начинается с 1 659 000 рублей.
Осенью нынешнего года японский производитель может презентовать Forester нового поколения. Внедорожую модель производитель соберет на базе платформы SGP.
Самой популярной моделью марки стал внедорожник Forester. В частности, в январе 2018 году на территории РФ продали 375 таких машин (+55,6%). На втором месте оказался Subaru XV с показателем 133 кроссовера. Тройку лидеров замкнул вседорожный универсал Subaru Outback с результатом 106 штук.
В января три человека в России остановили свой выбор на спорткаре WRX. Модель с индексом STI обрела только одного хозяина. Отмечается, что «четырёхдверки» снова начали продаваться на рынке РФ только в конце прошлого года.
Что касается Subaru Forester, то в России модель доступна в полноприводном варианте с 2,5-литровым двигателем, способным выдавать 171 лошадиную силу. Также можно приобрести вариацию с силовым агрегатом на 241 л.с. В качестве трансмиссии предлагается шестидиапазонная «механика». Стоимость автомобили начинается с 1 659 000 рублей.
Осенью нынешнего года японский производитель может презентовать Forester нового поколения. Внедорожую модель производитель соберет на базе платформы SGP.
Автор: Валерия Орлова