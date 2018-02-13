В Красноярске МЧС снова ввело режим «черного неба»
На территории Красноярска региональным МЧС вновь введен режим «черного неба». Ранее, с 3 по 6 февраля, улицы города были окутаны смогом, часть местных жителей жаловалась на затрудненное дыхание.
Информация о неблагоприятных метеоусловиях размещена на WEB-сайте Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Указывается, что неблагоприятные рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе над городом следует ожидать до 19:00 (по местному времени) 15 февраля. Ранее в регионе режим «черного неба» был объявлен 3 февраля, впоследствии он был продлён до 6 февраля. Особо отмечено, что в первом случае улицы города были окутаны густым смогом.
Согласно представленной в СМИ информации, во время неблагоприятных метеоусловий происходит рассеивание примесей в воздухе. На данный период местным жителям рекомендовано по возможности покинуть место проживания. Нежелательно проветривать жилые помещения, необходимо полоскать горло и нос физраствором, а также чаще промывать полы.
Информация о неблагоприятных метеоусловиях размещена на WEB-сайте Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Указывается, что неблагоприятные рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе над городом следует ожидать до 19:00 (по местному времени) 15 февраля. Ранее в регионе режим «черного неба» был объявлен 3 февраля, впоследствии он был продлён до 6 февраля. Особо отмечено, что в первом случае улицы города были окутаны густым смогом.
Согласно представленной в СМИ информации, во время неблагоприятных метеоусловий происходит рассеивание примесей в воздухе. На данный период местным жителям рекомендовано по возможности покинуть место проживания. Нежелательно проветривать жилые помещения, необходимо полоскать горло и нос физраствором, а также чаще промывать полы.
Автор: Семен Зайцев