Microsoft получила патент на революционную систему распознавания лиц
В прошедший понедельник, 12 февраля, компания Microsoft получила патент на осуществление новейшей технологии, предусматривающей распознавание человеческих лиц. Сообщается, что соответствующая инновация станет эффективнее опции Face ID, внедренной в последние модели iPhone.
Патент предполагает, что инфракрасный фильтр будет находиться в камере с сенсором видимого света. Следовательно, сканер объединен с видеомодулем для распознавания лиц. Такое решение существенно сэкономит место и сделает работу девайса эффективнее.
На сегодняшний день не сообщается, в какой области можно применить устройство. По словам экспертов, речь идет о Surface Phone, слухи о котором ходят не первый год. Не исключается, что технология станет применяться и в иных фирменных гаджетах.
Патент предполагает, что инфракрасный фильтр будет находиться в камере с сенсором видимого света. Следовательно, сканер объединен с видеомодулем для распознавания лиц. Такое решение существенно сэкономит место и сделает работу девайса эффективнее.
На сегодняшний день не сообщается, в какой области можно применить устройство. По словам экспертов, речь идет о Surface Phone, слухи о котором ходят не первый год. Не исключается, что технология станет применяться и в иных фирменных гаджетах.
Автор: Валерия Орлова