В Южной Корее прошли соревнования на лыжах для роботов
В Южной Корее одновременно с Олимпийскими играми прошли соревнования на лыжах для роботов. До финиша добралось совсем мало моделей.
11 февраля прошло мероприятие «Edge of Robot: Ski Robot Challenge» - это первое в мире соревнование, где на олимпийскую горнолыжную трассу вышли роботы. Свои изделия представили восемь команд разработчиков. Железные «спортсмены» вели себя на трассе очень неуклюже: часто падали, сталкивались с флажками, ехали не в ту сторону. Но зрители испытали множество положительных эмоций.
Длинна трассы 80 метров, на ней построили слаломные препятствия, как и у людей. Победитель получает 10 тыс. долларов, но для этого нужно преодолеть все препятствия, не столкнувшись. К роботам выдвигались следующие требования: иметь две ноги и руки, рост не менее 50 см. Самый маленький робот был в высоту 75 см, все они были похожи на неуклюжих карликов.
11 февраля прошло мероприятие «Edge of Robot: Ski Robot Challenge» - это первое в мире соревнование, где на олимпийскую горнолыжную трассу вышли роботы. Свои изделия представили восемь команд разработчиков. Железные «спортсмены» вели себя на трассе очень неуклюже: часто падали, сталкивались с флажками, ехали не в ту сторону. Но зрители испытали множество положительных эмоций.
Длинна трассы 80 метров, на ней построили слаломные препятствия, как и у людей. Победитель получает 10 тыс. долларов, но для этого нужно преодолеть все препятствия, не столкнувшись. К роботам выдвигались следующие требования: иметь две ноги и руки, рост не менее 50 см. Самый маленький робот был в высоту 75 см, все они были похожи на неуклюжих карликов.
Автор: Северов Андрей