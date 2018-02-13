Google сообщит родным пользователя о разрядившемся телефоне
Новая версия приложения Google Maps позволит юзерам при использовании опции «поделиться местоположением» также сообщить об уровне разряда батареи устройства. В приложении разрешено сообщать о времени прибытия на ту или иную станцию, а также добавлять название дороги.
Не всегда под рукой оказывается зарядное устройство или же розетка, когда садится телефон, в связи с этим он может перестать работать прямо в дороге. Новая версия сервиса Google Maps включает в себя возможность сообщить близким и родным людям об этом.
8 февраля вышла бета-версия Google Maps v9.71, сейчас она тестируется разработчиками. По словам юзеров, внешне новое приложение не сильно отличается от старого, ведь интерфейс не изменился. Однако в ходе изучения файла программисты обратили внимание на код строчки, который говорит о появлении новой функции, расширяющей функционал программы.
В Google Maps добавится огромное количество сведений об общественном транспорте и наиболее удобных маршрутах. Также появится возможность для создания ярлыков часто посещаемых мест. Соответствующие опции пока не доступны юзерам, поскольку информация о них заложена только в программном коде.
Не всегда под рукой оказывается зарядное устройство или же розетка, когда садится телефон, в связи с этим он может перестать работать прямо в дороге. Новая версия сервиса Google Maps включает в себя возможность сообщить близким и родным людям об этом.
8 февраля вышла бета-версия Google Maps v9.71, сейчас она тестируется разработчиками. По словам юзеров, внешне новое приложение не сильно отличается от старого, ведь интерфейс не изменился. Однако в ходе изучения файла программисты обратили внимание на код строчки, который говорит о появлении новой функции, расширяющей функционал программы.
В Google Maps добавится огромное количество сведений об общественном транспорте и наиболее удобных маршрутах. Также появится возможность для создания ярлыков часто посещаемых мест. Соответствующие опции пока не доступны юзерам, поскольку информация о них заложена только в программном коде.
Автор: Валерия Орлова