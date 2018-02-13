Актуальные новости
Московское время
:
EUR 71.25 USD 58.02
Курс валют на 13.02.2018
exclusive / Технологии

Колонка HomePod специалистами iFixit признана неремонтопригодной
Экспертами компании iFixit состоялась проверка эксклюзивного Apple-девайса портативной колонки HomePod, продемонстрировавшей абсолютную непригодность к ремонту. Относительно недавно началась активная реализация нового гаджета от Apple, который был представлен в прошлом 2017 году.

Колонка HomePod специалистами iFixit признана неремонтопригодной


Новинка является портативной цельной колонкой, которая функционирует от искусственного интеллекта и способна выполнять команды при помощи голоса. Главная задача девайса состоит в воспроизведении музыки. Он подключается ко всем электронным гаджетам владельца и воспроизводит любые треки, которые в них находится.

Решившие оценить предрасположенность к ремонту смарт-колонки HomePod, представители из iFixit провели ряд тестов и манипуляций над ней. По результатам специалистов выяснилось, что из-за целостности девайса корпус очень сложно разобрать. Пришлось использовать термофен, ультразвуковой резак, ручную пилу и даже медиатор от гитары. Эксперты объяснили, что основной сложностью проведения ремонта колонки станет большое количество клея, которым связаны все детали.

Положительными качествами HomePod были названы крепость корпуса, который очень сложно вскрыть, и удобное размещение проводки. Несмотря на положительные технические характеристики смарт-колонки, она получила оценку в 1 балл из 10 в разряде пригодности к ремонтным работам в связи с трудностью разборки.

Но специалисты отметили, что разработчики девайса, вероятно, осведомлены, как можно вскрыть корпус с меньшими его повреждениями. Примечательно, что цена за гаджет вышедшего в продажу в конце января, составляет 349 долларов

Автор: Богданова Ярослава
Сегодня, 14:37
Читайте также
Конспирологи в Сети распространяют теорию об
Сбербанк погасит кредиты погибших в крушении
"Росконтроль" нашел в курятине сальмонеллу,
Операцию ЧВК Вагнера против группировки «Тахрир
Россельхозбанк увеличил прибыль в 3,5 раза по
Минэнерго ожидает в 2018 году стоимость нефти $60
В МАК назвали предварительные причины крушения
Русских хакеров обвинили в нападении на системы
МЧС расширило зону поисков в месте крушения
В Великобритании девушка похудела на 50 кг из-за
В Сети обсуждают оптическую иллюзию, меняющую
Ученые советуют бабушкам и дедушкам не навязывать
Добавление комментария
Последние новости
13.02, 22:00 Ученые МГУ: Между длиной пальцев и плодовитостью имеется
13.02, 21:41 Новосибирские ученые снимают «термофильмы» о людях с
13.02, 21:21 Наушники IQbuds подавляют шум и помогают расслышать
13.02, 21:00 Mercedes-Benz презентовал рестайлинговый Maybach S-Class
13.02, 20:50 Евгений Петросян поделился с подписчиками снимком
13.02, 20:41 Ученые: Для здоровья кошек полезны пищевые головоломки
13.02, 20:35 СМИ: За травлю Волочковой заплатили несколько миллионов
13.02, 20:30 США создадут флот бомбардировщиков-невидимок из Зоны-51
13.02, 20:18 Американские ученые доказали преимущество онлайн-обучения
13.02, 20:09 Конспирологи в Сети распространяют теорию об "заказном"
13.02, 20:00 Диетолог: Для фигуры вредны блины со сладкими и жирными
13.02, 19:55 Алексей Панин сравнил себя с Плющенко и упал на льду
13.02, 19:42 «Дом-2»: Алёну Савкину заподозрили в участии в съёмках
13.02, 19:25 На свадьбе дочери бизнесмена Владимира Туганова
13.02, 19:21 Минкультуры: Дата выхода в РФ фильма «Мстители» была
13.02, 19:12 В Чебоксарах подросток открыл стрельбу с балкона
13.02, 18:48 Сбербанк погасит кредиты погибших в крушении Ан-148
13.02, 18:41 В Москве осудили злоумышленника, принудившего женщину к
13.02, 18:30 Настя Рыбка возглавила рейтинг поисковых запросов на
13.02, 18:21 Рэп-исполнитель Face посоветовал молодым людям