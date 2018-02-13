Колонка HomePod специалистами iFixit признана неремонтопригодной
Экспертами компании iFixit состоялась проверка эксклюзивного Apple-девайса портативной колонки HomePod, продемонстрировавшей абсолютную непригодность к ремонту. Относительно недавно началась активная реализация нового гаджета от Apple, который был представлен в прошлом 2017 году.
Новинка является портативной цельной колонкой, которая функционирует от искусственного интеллекта и способна выполнять команды при помощи голоса. Главная задача девайса состоит в воспроизведении музыки. Он подключается ко всем электронным гаджетам владельца и воспроизводит любые треки, которые в них находится.
Решившие оценить предрасположенность к ремонту смарт-колонки HomePod, представители из iFixit провели ряд тестов и манипуляций над ней. По результатам специалистов выяснилось, что из-за целостности девайса корпус очень сложно разобрать. Пришлось использовать термофен, ультразвуковой резак, ручную пилу и даже медиатор от гитары. Эксперты объяснили, что основной сложностью проведения ремонта колонки станет большое количество клея, которым связаны все детали.
Положительными качествами HomePod были названы крепость корпуса, который очень сложно вскрыть, и удобное размещение проводки. Несмотря на положительные технические характеристики смарт-колонки, она получила оценку в 1 балл из 10 в разряде пригодности к ремонтным работам в связи с трудностью разборки.
Но специалисты отметили, что разработчики девайса, вероятно, осведомлены, как можно вскрыть корпус с меньшими его повреждениями. Примечательно, что цена за гаджет вышедшего в продажу в конце января, составляет 349 долларов
Новинка является портативной цельной колонкой, которая функционирует от искусственного интеллекта и способна выполнять команды при помощи голоса. Главная задача девайса состоит в воспроизведении музыки. Он подключается ко всем электронным гаджетам владельца и воспроизводит любые треки, которые в них находится.
Решившие оценить предрасположенность к ремонту смарт-колонки HomePod, представители из iFixit провели ряд тестов и манипуляций над ней. По результатам специалистов выяснилось, что из-за целостности девайса корпус очень сложно разобрать. Пришлось использовать термофен, ультразвуковой резак, ручную пилу и даже медиатор от гитары. Эксперты объяснили, что основной сложностью проведения ремонта колонки станет большое количество клея, которым связаны все детали.
Положительными качествами HomePod были названы крепость корпуса, который очень сложно вскрыть, и удобное размещение проводки. Несмотря на положительные технические характеристики смарт-колонки, она получила оценку в 1 балл из 10 в разряде пригодности к ремонтным работам в связи с трудностью разборки.
Но специалисты отметили, что разработчики девайса, вероятно, осведомлены, как можно вскрыть корпус с меньшими его повреждениями. Примечательно, что цена за гаджет вышедшего в продажу в конце января, составляет 349 долларов
Автор: Богданова Ярослава