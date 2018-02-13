Инженеры «Лаборатории Касперского» выявили и устранили уязвимость в Telegram
Специалисты «Лаборатории Касперского» сумели определить уязвимость в мессенджере Telegram. Хакеры могли получать удалённый доступ к персональным компьютерам своих жертв, при этом происходило хищение аудиовизуального материала.
Инженеры указывают на случаи исчезновения виртуальных валют. На данный момент проблема полностью устранена, сообщили в штаб-квартире компании. Проблема имеет непосредственное отношение к так называемой уязвимости нулевого дня. Она была обнаружена у клиентов популярного мессенджера Telegram для Windows, использовавшегося с марта 2017 года. На WEB-сайте компании указывается, что уязвимостью нулевого дня следует считать возможность, активно используемой интернет-мошенниками в ходе сетевых атак.
Особо отмечено, что все подобные случаи были зафиксированы в РФ. Целью злоумышленников являлось фактическое получение удалённого доступа к ПК с целью хищения нужной хакерам информации.
Инженеры указывают на случаи исчезновения виртуальных валют. На данный момент проблема полностью устранена, сообщили в штаб-квартире компании. Проблема имеет непосредственное отношение к так называемой уязвимости нулевого дня. Она была обнаружена у клиентов популярного мессенджера Telegram для Windows, использовавшегося с марта 2017 года. На WEB-сайте компании указывается, что уязвимостью нулевого дня следует считать возможность, активно используемой интернет-мошенниками в ходе сетевых атак.
Особо отмечено, что все подобные случаи были зафиксированы в РФ. Целью злоумышленников являлось фактическое получение удалённого доступа к ПК с целью хищения нужной хакерам информации.
Автор: Семен Зайцев