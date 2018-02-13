В Саратове пьяный таксист прокатил на крыше пассажира
В Саратове автомобилисты и пешеходы стали свидетелями того, как пьяный таксист прокатил на крыше транспортного средства пассажира. Патрульные не оценили такой трюк водителя, лихач тут же был задержан. Оказалось, что человек оказался на крыше совершенно случайно.
Автомобиль такси остановился прямо у обочины. На крыше транспортного средства лежал пешеход, в таком состоянии он ехал около трёх километров, пока водителя не остановили сотрудники полиции.
По словам мужчины, он стоял на переходе, когда пьяный таксист двигался по направлению к нему. Тогда пешеход выставил руки вперед, ударился о фару и оказался на крыше.
Странного автомобилиста заметили два молодых человека, они решили его остановить и тот резко нажал на педаль газа. За короткое время водитель четыре раза резко стартовал и также останавливался.
По словам таксиста, он выпил одну бутылку пива, но его походка говорила о другом. В какой-то момент мужчина начал даже извиняться перед пострадавшими. Те в свою очередь не приняли их, а это расстроило автомобилиста. Полицейские приняли решение лишить его водительских прав.
Автомобиль такси остановился прямо у обочины. На крыше транспортного средства лежал пешеход, в таком состоянии он ехал около трёх километров, пока водителя не остановили сотрудники полиции.
По словам мужчины, он стоял на переходе, когда пьяный таксист двигался по направлению к нему. Тогда пешеход выставил руки вперед, ударился о фару и оказался на крыше.
Странного автомобилиста заметили два молодых человека, они решили его остановить и тот резко нажал на педаль газа. За короткое время водитель четыре раза резко стартовал и также останавливался.
По словам таксиста, он выпил одну бутылку пива, но его походка говорила о другом. В какой-то момент мужчина начал даже извиняться перед пострадавшими. Те в свою очередь не приняли их, а это расстроило автомобилиста. Полицейские приняли решение лишить его водительских прав.
Автор: Валерия Орлова