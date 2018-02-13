Максим Галкин рассказал о маленьких радостях детства Лизы и Гарри
Известный телеведущий и шоумен обнародовал очередную запись с участием своих детей Лизы и Гарри. Он рассказал о маленьких радостях детства. Ролик появился в профиле супруга Аллы Пугачевой в социальной сети Instagram.
По словам Галкина, Лиза очень гордится тем, что уже пьет из настоящей взрослой чашки, а не бутылочки для малышей. Что касается Гарри, то он исполняет маме песню. Телеведущий сразу поспешил объяснить нечеткое произношение слов детей. Как сообщил шоумен, Лиза и Гарри занимаются с логопедом, но не всегда стараются говорить все правильно.
За непродолжительное время публикация Галкина собрала огромное количество положительных комментариев и отметок «мне нравится». Ранее телеведущий показывал, как Гарри читает молитву «Отче наш».
Детей Пугачевой и Галкину выносила суррогатная мать. Малыши появились на свет в октябре 2013 году. Счастливый отец часто делится с фолловерами забавными видео с участием Лизы и Гарри.
По словам Галкина, Лиза очень гордится тем, что уже пьет из настоящей взрослой чашки, а не бутылочки для малышей. Что касается Гарри, то он исполняет маме песню. Телеведущий сразу поспешил объяснить нечеткое произношение слов детей. Как сообщил шоумен, Лиза и Гарри занимаются с логопедом, но не всегда стараются говорить все правильно.
За непродолжительное время публикация Галкина собрала огромное количество положительных комментариев и отметок «мне нравится». Ранее телеведущий показывал, как Гарри читает молитву «Отче наш».
Детей Пугачевой и Галкину выносила суррогатная мать. Малыши появились на свет в октябре 2013 году. Счастливый отец часто делится с фолловерами забавными видео с участием Лизы и Гарри.
Автор: Валерия Орлова