Android P может обзавестись новым дизайном с поддержкой выемки для камер
Корпорация Google предпринимает усилия, чтобы перевести пользователей на новую версию Android Oreo, данная модель занимает не более 1,1% рынка. Инженеры создают новое глобальное обновление продукта с поддержкой выемки для камер.
Android, согласно релиза производителя, станет усовершенствованным программным обеспечением. Согласно планов производителя, имеется возможность привлечь внимание многочисленных владельцев iPhone, переманив их на сторону Google. Калифорнийский гигант, как сообщают массмедиа, активно обновляет дизайн Android, ПО может получить новшество на фоне популярности iOS от Apple.
На протяжении 2018 года пользователи ожидают повышения производительности и улучшения стабильности ПО. Инженеры Google стремятся к тому, чтобы Android P полноценно функционировала с выемками для фронтальных камер, так как это делается в iPhone X и Essential Phone. Новый продукт адаптируют к смартфону ZTE Axon M.
Android, согласно релиза производителя, станет усовершенствованным программным обеспечением. Согласно планов производителя, имеется возможность привлечь внимание многочисленных владельцев iPhone, переманив их на сторону Google. Калифорнийский гигант, как сообщают массмедиа, активно обновляет дизайн Android, ПО может получить новшество на фоне популярности iOS от Apple.
На протяжении 2018 года пользователи ожидают повышения производительности и улучшения стабильности ПО. Инженеры Google стремятся к тому, чтобы Android P полноценно функционировала с выемками для фронтальных камер, так как это делается в iPhone X и Essential Phone. Новый продукт адаптируют к смартфону ZTE Axon M.
Автор: Семен Зайцев