В Великобритании девушка похудела на 50 кг из-за «ужасного» секса
Британка, принимавшая участие в одном из местных телешоу, рассказала, что сбросила 50 килограммов из-за «ужасного секса». Об этом сообщили журналисты издания The Sun.
Четыре года назад жительница Британии набрала вес после родов. Ее никогда не заботили лишние килограммы, она могла есть все, что хочется. Однако после появления на свет ребенка аппетит разыгрался еще больше.
Лишние килограммы мешали 33-летней женщине заниматься любимым хобби. Ее вес достигал 105 килограмм, а конь Атос не мог перевозить ее. К тому же, у британки резко снизилась самооценка, и начались проблемы в сексуальной жизни. К слову, ее она назвала «ужасной».
В итоге участнице шоу удалось похудеть на 50 килограммов. На проекте она должна была найти себе пару. Женщина призналась, что около 12 лет не была на свиданиях. После похудения британка начала чувствовать себя уверенной, поэтому она надеется найти хорошего партнера.
Четыре года назад жительница Британии набрала вес после родов. Ее никогда не заботили лишние килограммы, она могла есть все, что хочется. Однако после появления на свет ребенка аппетит разыгрался еще больше.
Лишние килограммы мешали 33-летней женщине заниматься любимым хобби. Ее вес достигал 105 килограмм, а конь Атос не мог перевозить ее. К тому же, у британки резко снизилась самооценка, и начались проблемы в сексуальной жизни. К слову, ее она назвала «ужасной».
В итоге участнице шоу удалось похудеть на 50 килограммов. На проекте она должна была найти себе пару. Женщина призналась, что около 12 лет не была на свиданиях. После похудения британка начала чувствовать себя уверенной, поэтому она надеется найти хорошего партнера.
Автор: Валерия Орлова