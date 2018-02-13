Специалисты NASA поймали в космосе пингвина с яйцом
Астрономы NASA увидели на фото, сделанное телескопом Spitzer, так называемого пингвина с яйцом. На снимке изображены две галактики NGC 2936 и NGC 2937, которых в скором времени ждет объединение.
При осуществлении исследования ученые использовали два космических телескопа Hubble и Spitzer. Аппараты помогли ученым лучше изучить детали взаимодействия двух вышеназванных звездных скоплений, известных как «Пингвин с яйцом».
Данные галактики находятся в созвездии Гидры на расстоянии 326 световых лет от Земли. Их открыли в 1864 году астрономы из Германии Альбертом Мартом. В «Атлас пекулярных галактик» космические объекты включили в 1966 году.
Если внимательно присмотреться, что звездные скопления действительно напоминают пингвина, стоящим склоненным вниз клювом. Правая же галактика походит на яйцо. Считается, что «Пингвин» когда-то был спиральным скоплением, но его форму исказило гравитационное влияние NGC 2937. «Яйцо» имеет стандартные габариты, в конце эволюционного процесса галактики сольются в единое целое.
В верхней части обнародованного NASA снимка можно видеть еще одну галактику с кодовым названием UGC 5130. Скопление расположено гораздо ближе к Земле. По словам астрономов, она никогда не пересечется с «Яйцом» и «Пингвином».
При осуществлении исследования ученые использовали два космических телескопа Hubble и Spitzer. Аппараты помогли ученым лучше изучить детали взаимодействия двух вышеназванных звездных скоплений, известных как «Пингвин с яйцом».
Данные галактики находятся в созвездии Гидры на расстоянии 326 световых лет от Земли. Их открыли в 1864 году астрономы из Германии Альбертом Мартом. В «Атлас пекулярных галактик» космические объекты включили в 1966 году.
Если внимательно присмотреться, что звездные скопления действительно напоминают пингвина, стоящим склоненным вниз клювом. Правая же галактика походит на яйцо. Считается, что «Пингвин» когда-то был спиральным скоплением, но его форму исказило гравитационное влияние NGC 2937. «Яйцо» имеет стандартные габариты, в конце эволюционного процесса галактики сольются в единое целое.
В верхней части обнародованного NASA снимка можно видеть еще одну галактику с кодовым названием UGC 5130. Скопление расположено гораздо ближе к Земле. По словам астрономов, она никогда не пересечется с «Яйцом» и «Пингвином».
Автор: Валерия Орлова