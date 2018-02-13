Друзья Пугачевой рассказали, зачем она обвенчалась с Галкиным
Друзья Аллы Пугачеовой рассказали, для чего она согласилась на венчание со своим третьим по счету супругом Максимом Галкиным. По словам Милы Ставицкой, на этот шаг пара пошла ради своих маленьких детей – Лизы и Гарри.
Сейчас 68-летняя Алла Пугачева заметно преобразилась, все только и твердят о том, как Примадонна отечественной эстрады заметно похудела. По словам окружения певицы, она стремится хорошо выглядеть, но для сохранения фигуры практически ничего не делает.
Мало кто заметил, что Пугачева старается посещать только крупные мероприятия. Все дело в том, что она, то поправляется, то худеет: этот процесс является для знаменитости нормальным. В то же время Примадонна старается правильно питаться, по утрам плавает в домашнем бассейне, делает различные бьюти-процедуры.
На минувшей неделе Пугачева покорила своим видом всех пришедших на премьеру фильма Федора Бондарчука «Лед». Для выхода в свет она выбрала черные брюки и блузку. По словам друзей пары, в прошлом году на премьеру «Притяжения» Примадонна пришла в платье и на этот раз не могла повториться в выборе наряда. К тому же черный цвет очень актуален для зимы 2017-2018 года.
Сейчас 68-летняя Алла Пугачева заметно преобразилась, все только и твердят о том, как Примадонна отечественной эстрады заметно похудела. По словам окружения певицы, она стремится хорошо выглядеть, но для сохранения фигуры практически ничего не делает.
Мало кто заметил, что Пугачева старается посещать только крупные мероприятия. Все дело в том, что она, то поправляется, то худеет: этот процесс является для знаменитости нормальным. В то же время Примадонна старается правильно питаться, по утрам плавает в домашнем бассейне, делает различные бьюти-процедуры.
На минувшей неделе Пугачева покорила своим видом всех пришедших на премьеру фильма Федора Бондарчука «Лед». Для выхода в свет она выбрала черные брюки и блузку. По словам друзей пары, в прошлом году на премьеру «Притяжения» Примадонна пришла в платье и на этот раз не могла повториться в выборе наряда. К тому же черный цвет очень актуален для зимы 2017-2018 года.
Автор: Валерия Орлова