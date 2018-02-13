В Красноярске объявили конкурс на эскиз памятника Дмитрию Хворостовскому
В Красноярске установят памятник российскому оперному певцу Дмитрию Хворостовскому, скульптура будет размещена на нижнем ярусе госинститута искусств. Ранее минкультуры края объявило открытый конкурс по данной теме.
В ходе инициирования мероприятия речь также шла о разработке эскизов мемориальных досок известному артисту. Жителям Красноярска предложили принять участие в создании памятника в рамках объявленного конкурса. Заявки будут рассматриваться до 6 апреля нынешнего года. В конкурсе могут принимать участие дизайнеры, скульпторы, художники, дипломированные архитекторы, проектные организации и творческие коллективы.
Жюри состоит из представителей профессиональных творческих союзов, а также специалистов, имеющих определённый опыт в сфере культуры и изобразительного искусства. Победитель будет назван до 20 апреля. Согласно ранее утверждённого плана, памятник предполагается установить у здания института искусств.
В ходе инициирования мероприятия речь также шла о разработке эскизов мемориальных досок известному артисту. Жителям Красноярска предложили принять участие в создании памятника в рамках объявленного конкурса. Заявки будут рассматриваться до 6 апреля нынешнего года. В конкурсе могут принимать участие дизайнеры, скульпторы, художники, дипломированные архитекторы, проектные организации и творческие коллективы.
Жюри состоит из представителей профессиональных творческих союзов, а также специалистов, имеющих определённый опыт в сфере культуры и изобразительного искусства. Победитель будет назван до 20 апреля. Согласно ранее утверждённого плана, памятник предполагается установить у здания института искусств.
Автор: Семен Зайцев