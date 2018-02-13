Учеными из Новосибирска созданы биоразлагаемые повязки от ожогов
Начинающими специалистами лаборатории «Неорганические наноматериалы» Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» в Новосибирске были созданы «бинты» из нескольких слоев на основе биоразлагаемого материала не требующие их повторной смены при лечении. Эксклюзивный терапевтический материал был создан из нановолокон поликапролактона, преобразованного тонкой пленкой с антибактериальной смесью и элементами плазмы крови человека.
Повязки, материал которых поддается аэробному разложению, могут в два раза ускорять клеточный рост тканей и процесс затягивания ран. Помимо этого, материал способен предотвратить процесс рубцевания кожи в местах ожога.
Благодаря антибактериальным составляющим «бинта» снимается воспаление, а с помощью компонентов из плазмы крови активизируется регенеративная функция кожи. Поэтому, при использовании такой повязки необходимость в частой ее смене пациенту исключается. Материал со временем «растворится» без причинения вреда организму.
Исследователями уже был проведен ряд клинических тестов, продемонстрировавших высокие результаты. Теперь же группа ученых ждет исхода испытания «бинта» на живом организме.
Повязки, материал которых поддается аэробному разложению, могут в два раза ускорять клеточный рост тканей и процесс затягивания ран. Помимо этого, материал способен предотвратить процесс рубцевания кожи в местах ожога.
Благодаря антибактериальным составляющим «бинта» снимается воспаление, а с помощью компонентов из плазмы крови активизируется регенеративная функция кожи. Поэтому, при использовании такой повязки необходимость в частой ее смене пациенту исключается. Материал со временем «растворится» без причинения вреда организму.
Исследователями уже был проведен ряд клинических тестов, продемонстрировавших высокие результаты. Теперь же группа ученых ждет исхода испытания «бинта» на живом организме.
Автор: Богданова Ярослава