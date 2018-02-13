Ученые нашли в травяных чаях опасные растительные токсины
Ученые считают, что в травяном и ромашковом чаях содержатся растительные токсины. Эксперты призывают производителей данной продукции уделять больше внимания выращиванию и уборке растений.
Недавно проведенное исследование показывает: в некоторых чаях содержится такой уровень токсинов, что их опасно определять. Ученые в лабораторных условиях исследователи 13 их видов. В результате растительные токсины были найдены в половине из них.
Отмечается, что яд, прежде всего, содержится в сорняках, которые растут между чайными травами.
«Существует вероятность, что наименьших количеств достаточно, чтобы вызвать рак», - сказал профессор Эдмунд Мазер из Института токсикологии Кильского университета, согласно НДР.
«PA-зараженные травяные чаи, включая чай rooibos, а также черный и зеленый чай и мед, являются основными источниками, которые позволяют потребителям употреблять PA. Количество ПА, содержащегося в этих продуктах, может быть вредным как для детей, так и для взрослых с длительным (постоянным) потреблением», - заявил он.
Недавно проведенное исследование показывает: в некоторых чаях содержится такой уровень токсинов, что их опасно определять. Ученые в лабораторных условиях исследователи 13 их видов. В результате растительные токсины были найдены в половине из них.
Отмечается, что яд, прежде всего, содержится в сорняках, которые растут между чайными травами.
«Существует вероятность, что наименьших количеств достаточно, чтобы вызвать рак», - сказал профессор Эдмунд Мазер из Института токсикологии Кильского университета, согласно НДР.
«PA-зараженные травяные чаи, включая чай rooibos, а также черный и зеленый чай и мед, являются основными источниками, которые позволяют потребителям употреблять PA. Количество ПА, содержащегося в этих продуктах, может быть вредным как для детей, так и для взрослых с длительным (постоянным) потреблением», - заявил он.
Автор: Валерия Орлова