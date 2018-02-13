МЧС расширило зону поисков в месте крушения Ан-148 в Подмосковье
На месте крушения Ан-148 в Подмосковье МЧС расширило зону продолжающихся поисковых работ. Численность группы, работающей на месте падения авиалайнера, остаётся прежней – более 1 тыс. человек и свыше 20 единиц спецтехники.
Сергей Полетыкин, возглавляющий Главное управление МЧС РФ по Московской области, сообщил в массмедиа, что по состоянию на 14:00 (мск) поиском охвачена большая чем ранее территория. Полетыкин проинформировал журналистов, что из воронки, образовавшейся вследствие падения пассажирского самолета, извлечены два двигателя. Помимо этого, несколькими автомобилями фрагменты Ан-148 отправлены в ЛИИ имени Громова, в город Жуковский. Это необходимо для проведения экспертизы членами МАК.
Согласно информации, представленной в массмедиа, на протяжении 13 февраля запланировано провести максимальную работу, связанную с поисками всех элементов упавшего авиалайнера. Было подчёркнуто, что данная цель является основной задачей. Согласно информации оперативного штаба, всего обнаружено 663 элемента воздушного судна.
Сергей Полетыкин, возглавляющий Главное управление МЧС РФ по Московской области, сообщил в массмедиа, что по состоянию на 14:00 (мск) поиском охвачена большая чем ранее территория. Полетыкин проинформировал журналистов, что из воронки, образовавшейся вследствие падения пассажирского самолета, извлечены два двигателя. Помимо этого, несколькими автомобилями фрагменты Ан-148 отправлены в ЛИИ имени Громова, в город Жуковский. Это необходимо для проведения экспертизы членами МАК.
Согласно информации, представленной в массмедиа, на протяжении 13 февраля запланировано провести максимальную работу, связанную с поисками всех элементов упавшего авиалайнера. Было подчёркнуто, что данная цель является основной задачей. Согласно информации оперативного штаба, всего обнаружено 663 элемента воздушного судна.
Автор: Семен Зайцев