Ксения Собчак удивила подписчиков фотографией сына
Подписчиков удивила очередная фотография сына, которую выложила в Instagram Ксения Собчак. Возможно, что мальчик не умеет стоять.
Ксения Собчак прокомментировала новое фото с сыном, написав, что он является любимым и главным мужчиной всей жизни. Внимательные фанаты звезды заметили, что не видели ни одной фотографии, где бы Платон не лежал или сидел. В комментариях появились предположения в неспособности ребенка ходить, хотя по возрасту мальчик должен уметь это делать, ему полтора года.
Некоторые решили, что в этом нет ничего страшного, ведь малыш смотрится умным, милым и нечего лезть в личные дела других семей. Пост собрал 33 тыс. «лайков» и 400 комментариев.
Ксения Собчак прокомментировала новое фото с сыном, написав, что он является любимым и главным мужчиной всей жизни. Внимательные фанаты звезды заметили, что не видели ни одной фотографии, где бы Платон не лежал или сидел. В комментариях появились предположения в неспособности ребенка ходить, хотя по возрасту мальчик должен уметь это делать, ему полтора года.
Некоторые решили, что в этом нет ничего страшного, ведь малыш смотрится умным, милым и нечего лезть в личные дела других семей. Пост собрал 33 тыс. «лайков» и 400 комментариев.
Автор: Северов Андрей