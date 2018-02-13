Концерн PSA анонсировал новые Citroen Berlingo, Peugeot Partner и Opel Combo
Концерн PSA анонсировал новые Citroen Berlingo, Peugeot Partner и Opel Combo. Во второй половине года будут представлены грузовые модификации моделей.
Первые тизеры автомобилей обнародовал французский концерн PSA Group. Названия транспортных средств пока не раскрыты. Однако очевидно, что речь идет о вышеназванных моделях.
По имеющимся данным, новинки будут построены на платформе EMP2. Транспортные средства станут собираться на мощностях заводов в Испании и Португалии. Отметим, что предыдущий Opel Combo разработан при тесном сотрудничестве с компанией Fiat.
Экстерьер каждой еще не анонсированной модели выполнен в фирменном стиле, который характерен для концерна PSA. К слову, следующая генерация Citroen Berlingo получит более кардинальные изменения. Peugeot Partner и Opel Combo обзаведутся довольно «спокойным» дизайном.
О моторной гамме практически ничего не сообщается, однако имеется информация, что все модели получат новейшие силовые установки. Скорее всего, под капотом будет расположен бензиновый турбодвигатель на 1,2 литра.
Первые тизеры автомобилей обнародовал французский концерн PSA Group. Названия транспортных средств пока не раскрыты. Однако очевидно, что речь идет о вышеназванных моделях.
По имеющимся данным, новинки будут построены на платформе EMP2. Транспортные средства станут собираться на мощностях заводов в Испании и Португалии. Отметим, что предыдущий Opel Combo разработан при тесном сотрудничестве с компанией Fiat.
Экстерьер каждой еще не анонсированной модели выполнен в фирменном стиле, который характерен для концерна PSA. К слову, следующая генерация Citroen Berlingo получит более кардинальные изменения. Peugeot Partner и Opel Combo обзаведутся довольно «спокойным» дизайном.
О моторной гамме практически ничего не сообщается, однако имеется информация, что все модели получат новейшие силовые установки. Скорее всего, под капотом будет расположен бензиновый турбодвигатель на 1,2 литра.
Автор: Валерия Орлова