Ученые предсказали скорую глобальную катастрофу из-за роста уровня океана
В одном из зарубежных научных изданий появилась информация о том, что ученые ожидают скорую глобальную катастрофу из-за роста уровня мирового океана. Американские специалисты предсказали, что повышение уровня моря приведет к страшным последствиям уже в конце текущего столетия.
Ученые заявили, что уровень мирового океана поднимется на 1,5 метра, что приведет к затоплению крупнейших прибрежных городов Земли. Специалисты из США пришли к таким выводам после того, как провели масштабный анализ спутниковых сведений за 25 лет. Выяснилось, что глобальная катастрофа наступит в ближайшем будущем.
Подниматься уровень воды в океане начал в 1993 году, а ускорение составляло 0.084 мм за год. Если дела и дальше будут обстоять таким образом, к концу XXI века уровень моря увеличится на 65 сантиметров. При этом, модели климата, которые существуют в научном мире, говорят об увеличении уровня воды всего на 30 сантиметров, но ученые из США убеждены, что это не так. Американские исследователи при изучении данного вопроса учитывали также такие важные факторы, как ледовое покрытие на полюсах, которое стремительно исчезает, и извержения вулканов на нашей планете.
Ученые заявили, что уровень мирового океана поднимется на 1,5 метра, что приведет к затоплению крупнейших прибрежных городов Земли. Специалисты из США пришли к таким выводам после того, как провели масштабный анализ спутниковых сведений за 25 лет. Выяснилось, что глобальная катастрофа наступит в ближайшем будущем.
Подниматься уровень воды в океане начал в 1993 году, а ускорение составляло 0.084 мм за год. Если дела и дальше будут обстоять таким образом, к концу XXI века уровень моря увеличится на 65 сантиметров. При этом, модели климата, которые существуют в научном мире, говорят об увеличении уровня воды всего на 30 сантиметров, но ученые из США убеждены, что это не так. Американские исследователи при изучении данного вопроса учитывали также такие важные факторы, как ледовое покрытие на полюсах, которое стремительно исчезает, и извержения вулканов на нашей планете.
Автор: Ирина Доброва