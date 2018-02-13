СМИ: За травлю Волочковой заплатили несколько миллионов рублей
Хейтерам щедро заплатили за травлю известной балерины Анастасии Волочковой. Оказывается, на это было потрачено несколько миллионов рублей.
Подписчиками танцовщицы в социальной сети Instagram являются 745 тысяч пользователей. С момента регистрации Волочкова оставила на интернет-ресурсе свыше восьми тысяч записей. Перед поклонниками экс-прима Мариинского театра позировала обнаженной, в купальнике, в позиции шпагата и других ракурсах, а также образах. Часто эффектную блондинку можно было видеть в ярком макияже и без него. Каждый пост Волочковой порождал шквал самых различных комментариев. В частности, балерину благодарили и критиковали.
Только недавно стало известно, кто и зачем пишет гневные комментарии под снимками Волочковой. Сообщается, что один человек создает множество фейковых аккаунтов, чтобы оскорблять балерину. За это люди получают приличную заработную плату, сообщает "Дни.Ру".
Одна из подписчиц рассказала журналистам, ее пытались заставить участвовать в травле Волочковой. За каждый гневный комментарий девушке обещали платить 9 тысяч рублей. Она в свою очередь отказалась от этого предложения.
Подобная ситуация в жизни эпатажной балерины произошла в 2003 году, когда она ушла из Мариинского театра. Тогда Волочкову критиковали со всех сторон.
Подписчиками танцовщицы в социальной сети Instagram являются 745 тысяч пользователей. С момента регистрации Волочкова оставила на интернет-ресурсе свыше восьми тысяч записей. Перед поклонниками экс-прима Мариинского театра позировала обнаженной, в купальнике, в позиции шпагата и других ракурсах, а также образах. Часто эффектную блондинку можно было видеть в ярком макияже и без него. Каждый пост Волочковой порождал шквал самых различных комментариев. В частности, балерину благодарили и критиковали.
Только недавно стало известно, кто и зачем пишет гневные комментарии под снимками Волочковой. Сообщается, что один человек создает множество фейковых аккаунтов, чтобы оскорблять балерину. За это люди получают приличную заработную плату, сообщает "Дни.Ру".
Одна из подписчиц рассказала журналистам, ее пытались заставить участвовать в травле Волочковой. За каждый гневный комментарий девушке обещали платить 9 тысяч рублей. Она в свою очередь отказалась от этого предложения.
Подобная ситуация в жизни эпатажной балерины произошла в 2003 году, когда она ушла из Мариинского театра. Тогда Волочкову критиковали со всех сторон.
Автор: Валерия Орлова