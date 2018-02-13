Пользователи IPhone X жалуются на ошибочные звонки смартфонов в экстренные службы
В начале этой недели пользователи новеньких iPhone X от корпорации Apple столкнулись с тем, что смартфоны самостоятельно осуществляют звонки в экстренные службы. Владельцы новомодных гаджетов жалуются на возникшие неполадки и просят производителя как можно быстрее устранить возникшую проблему.
В Forbes появились сведения о том, что пользователи iPhone X видят, что гаджет осуществляет звонок в экстренную службу, но ничего не могут сделать. Сенсорный экран устройства блокируется из-за возникшей ошибки, поэтому владельцам смартфонов от Apple приходится разговаривать с операторами и извиняться за возникшую непредвиденную ситуацию.
В последнее время пользователи все чаще стали жаловаться на iPhone, так как уже столкнулись с проблемами ответа на входящие звонки, а также резким падением производительности аккумулятора устройства. Ранее, когда корпорация Apple была небольшим производителем, такие ошибки случались очень редко.
В Forbes появились сведения о том, что пользователи iPhone X видят, что гаджет осуществляет звонок в экстренную службу, но ничего не могут сделать. Сенсорный экран устройства блокируется из-за возникшей ошибки, поэтому владельцам смартфонов от Apple приходится разговаривать с операторами и извиняться за возникшую непредвиденную ситуацию.
В последнее время пользователи все чаще стали жаловаться на iPhone, так как уже столкнулись с проблемами ответа на входящие звонки, а также резким падением производительности аккумулятора устройства. Ранее, когда корпорация Apple была небольшим производителем, такие ошибки случались очень редко.
Автор: Ирина Доброва