В Санкт-Петербурге на двухлетнюю девочку упала глыба льда
На двухлетнюю девочку упал большой кусок льда, происшествие зафиксировано на территории Санкт-Петербурга. Пресс представитель ГСУ СКР РФ по региону сообщил, что несчастный случай имел место днём 12 февраля.
Согласно информации, представленной в массмедиа, всё произошло возле многоквартирного дома № 26 корпус 2, расположенного по улице Подвойского. Молодая женщина, мать двух малолетних дочерей, шла с ними вдоль здания. Неожиданно сорвавшийся с крыши кусок наледи упал сверху. В результате произошедшего никто не погиб, сообщают местные СМИ, но одна из малолетних была госпитализирована. Врачи, после осмотра, диагностировали у девочки ушиб коленного сустава.
В скором времени маму и её детей отпустили домой, их состояние признали удовлетворительным. Согласно итогам проводимой в настоящее время доследственной проверки предстоит принять процессуальное решение, в соответствии с действующим законодательством РФ.
Согласно информации, представленной в массмедиа, всё произошло возле многоквартирного дома № 26 корпус 2, расположенного по улице Подвойского. Молодая женщина, мать двух малолетних дочерей, шла с ними вдоль здания. Неожиданно сорвавшийся с крыши кусок наледи упал сверху. В результате произошедшего никто не погиб, сообщают местные СМИ, но одна из малолетних была госпитализирована. Врачи, после осмотра, диагностировали у девочки ушиб коленного сустава.
В скором времени маму и её детей отпустили домой, их состояние признали удовлетворительным. Согласно итогам проводимой в настоящее время доследственной проверки предстоит принять процессуальное решение, в соответствии с действующим законодательством РФ.
Автор: Семен Зайцев