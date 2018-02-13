Татьяна Котова обнажилась для поклонников
Экс-солистка группы «ВИА Гра» и «Мисс Россия-2006» Татьяна Котова обнажилась для поклонников. Она обнародовала обнаженное фото и поделилась с подписчиками собственным рецептом блинов по случаю начала недели Масленицы.
На фотографии Котова предстала в эффектном кружевном белье белого цвета. Пользователи обратили внимание на пышную загорелую грудь, а руки и плоский живот ростовчанки были испачканы мукой. В комментарии к посту блондинка рассказала, как правильно приготовить блины, чтобы не навредить фигуре.
В частности, вместо яиц артистка использует только белки, обычную муку она заменяет на ржаную или льняную, для приготовления Котова использует молоко 2,5% жирности. Жарить блины необходимо на сковороде, имеющей хорошее антипригарное покрытие, которое требует минимального количества масла.
Под фото пользователи оставили восторженные комментарии, в которых восторгались внешним видом артистки. Также фолловеры стали писать свои варианты блинов и начинки. Представители сильной половины изъявили желание попробовать блюдо в исполнении Котовой.
На фотографии Котова предстала в эффектном кружевном белье белого цвета. Пользователи обратили внимание на пышную загорелую грудь, а руки и плоский живот ростовчанки были испачканы мукой. В комментарии к посту блондинка рассказала, как правильно приготовить блины, чтобы не навредить фигуре.
В частности, вместо яиц артистка использует только белки, обычную муку она заменяет на ржаную или льняную, для приготовления Котова использует молоко 2,5% жирности. Жарить блины необходимо на сковороде, имеющей хорошее антипригарное покрытие, которое требует минимального количества масла.
Под фото пользователи оставили восторженные комментарии, в которых восторгались внешним видом артистки. Также фолловеры стали писать свои варианты блинов и начинки. Представители сильной половины изъявили желание попробовать блюдо в исполнении Котовой.
Автор: Валерия Орлова