Названа причина крушения Ан-148
Инсайдеры издания "Сноб", знакомые с ходом расследования, назвали журналистам основную причину крушения Ан-148 11 февраля. Расследование экспертов указывает на то, что двигатели самолета были перегреты.
Источник также уточнил, что это могла быть ошибка пилота. Он мог не убедиться, хорошо ли прогрелись турбины летательного средства, а также не оценил уровень "антифриза".
На данный момент официальные ведомства причину крушения Ан-148 не назвали. Среди предположений в начале самым вероятным называли столкновение самолета с другим летательным средством, но после информация не подтвердилась.
О том, что рухнуть самолет мог из-за ошибки пилотов, ранее заявлял и летчик Магомед Толбоев. Он также назвал пилотов летательного средства "убийцами".
Источник также уточнил, что это могла быть ошибка пилота. Он мог не убедиться, хорошо ли прогрелись турбины летательного средства, а также не оценил уровень "антифриза".
На данный момент официальные ведомства причину крушения Ан-148 не назвали. Среди предположений в начале самым вероятным называли столкновение самолета с другим летательным средством, но после информация не подтвердилась.
О том, что рухнуть самолет мог из-за ошибки пилотов, ранее заявлял и летчик Магомед Толбоев. Он также назвал пилотов летательного средства "убийцами".
Автор: Екатерина Кузнецова