Русских хакеров обвинили в нападении на системы Олимпийских игр
Специалисты в области кибербезопасности подозревают во взломе системы интернета Олимпийских игр-2018 русских хакеров. Такой информацией поделился портал BuzzFeed.
По словам экспертов, Россия пошла на такой шаг из-за недопуска ряда спортсменов к соревнованиям. Также в последнее время активизировалась хакерская группировка Fancy Bear, которая, как утверждают в США, управляется спецслужбами из РФ.
Как определили специалисты, программа, атаковавшая систему ОИ-2018, была разработана 27 декабря. При этом в ноябре Fancy Bear украла учетные данные некоторых пользователей.
Отмечается, что прямых доказательств присутствия следа России в атаке отсутствует. Джихи Ли, представитель оргкомитета Олимпийских игр, подтвердил, что проблемы с сетью появились в результате кибератаки. Тип вируса характеризуется как неагрессивный. По словам экспертов, блокирование доступа к ПК в полном объёме не осуществляется, лишь избирательно удаляются ряд файлов.
По словам экспертов, Россия пошла на такой шаг из-за недопуска ряда спортсменов к соревнованиям. Также в последнее время активизировалась хакерская группировка Fancy Bear, которая, как утверждают в США, управляется спецслужбами из РФ.
Как определили специалисты, программа, атаковавшая систему ОИ-2018, была разработана 27 декабря. При этом в ноябре Fancy Bear украла учетные данные некоторых пользователей.
Отмечается, что прямых доказательств присутствия следа России в атаке отсутствует. Джихи Ли, представитель оргкомитета Олимпийских игр, подтвердил, что проблемы с сетью появились в результате кибератаки. Тип вируса характеризуется как неагрессивный. По словам экспертов, блокирование доступа к ПК в полном объёме не осуществляется, лишь избирательно удаляются ряд файлов.
Автор: Валерия Орлова