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Минэнерго ожидает в 2018 году стоимость нефти $60 за баррель
По словам Александра Новака, возглавляющего Минэнерго РФ, в 2018 году ожидается стоимость нефти на уровне 60 долларов за баррель. Глава ведомства отметил, что ранее прогнозы были от 50 до 60 долларов за мерную единицу «черного золота», но он, в виду нынешней ситуации, склоняется больше к последнему показателю.

Минэнерго ожидает в 2018 году стоимость нефти $60 за баррель


Александр Новак рассказал, что российские нефтегазовые компании все еще заинтересованы в том, чтобы участвовать в проектах на территории Сирии. Планируется разработка новых месторождений и восстановление имеющихся. Специально для этого Минэнерго России разработало «дорожную карту» в области геологоразведки, этот документ уже подписан.

Глава Минэнерго РФ убежден, что увеличение мирового спроса на «черное золото» не покроет увеличение сланцевой добычи на территории США. Несмотря на имеющиеся показатели, все равно сокращаются запасы нефти, а сланцевая добыча не может учитывать и покрывать все факторы, связанные с ростом спроса.

Автор: Ирина Доброва
Сегодня, 16:27
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